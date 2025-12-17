В России больше 2 млн человек занимаются дропперством

30% дропперских карт оформлены на жителей Средней Азии, которые приезжали в Россию только для того, чтобы открыть счет в банке.

Замруководителя фракции ЛДПР Андрей Луговой заявил, что свыше 2 млн человек задействованы в дропперстве в России. Причем число помощников у мошенников не уменьшается.

«Проблема заключается катастрофическая в том, что количество дропов не уменьшается. Я с сомнением отношусь к заявлениям о том, что количество дропов уменьшилось», — сказал Луговой.

Также он добавил, что 30% от всех дропов приходится на граждан Средней Азии. Они прилетают в РФ, открывают счета в банках, передают карты мошенникам, а после улетают обратно.

Обычно дропами становятся безработные, студенты или обычные работники, которые хотят по-быстрому получить деньги. Такие люди не думают, что их используют для нелегального бизнеса, мошенничества, финансирования террористов и экстремистов, в наркоторговле и другой противоправной деятельности.