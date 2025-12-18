👉 Для работы в Новый год не всегда нужно согласие, но всегда платят в двойном размере

Если работа посменная, то согласие работника не требуется. А при пятидневной рабочей неделе для работы в праздник нужно распоряжение работодателя и согласие работника.

Ситуация: работодатель устно оповестил персонал, что за работу в новогодние праздничные дни двойной оплаты не будет, приказа о привлечение к работе в праздники нет, но график уже составлен.

Обязан ли работодатель оплатить эти дни в двойном размере, если не было приказа о привлечении к работе, спросили на сайте Онлайнинспекции.рф.

«Если работа у Вас по сменному графику, то оформлять привлечение к работе в нерабочий праздничный день и получение согласия работника не требуется. Если же у Вас пятидневная рабочая неделя, то для привлечения к работе в нерабочий праздничный день требуется распоряжение (приказ) работодателя и согласие работника», — пояснил Роструд.

Но в любом случае оплата за работу в нерабочий праздничный день должна быть в двойном размере, подчеркнуло ведомство.

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится с их письменного согласия, это указано в ч. 2 ст. 113 ТК.

Но допускается производство работ, приостановка которых невозможна, обслуживание населения, неотложных ремонтных и погрузочно-разгрузочных работ (ч. 6 ст. 113 ТК).

При этом, согласно ч. 1 ст. 153 ТК, работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере.