🍣 Суши и роллы – это не социально значимый товар, поэтому льгот по НДС не будет

Если суши-бар не попадает под льготы по НДС для общепита или УСН, придется применять общую ставку.

ИП производит и реализует роллы и суши через суши-бар. Работает на УСН, но в 2025 году превысил лимит дохода в 20 млн рублей.

Под льготы НДС для общепита он не подходит по критериям, поэтому интересуется – можно ли применять ставку НДС 10%, и какие для этого условия.

Ставка НДС 10% применяется при ввозе в РФ и реализации на ее территории ограниченного круга социально значимых товаров, напоминает эксперт в сервисе «Клерк.Консультации».

Перечень таких продовольственных товаров утвержден постановлением Правительства РФ от 31.12.2004 № 908.

Роллов и суши там нет, это не социально значимый товар. Поэтому надо применять ставку 22%.