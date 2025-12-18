8063 Премиум 4 мобил Х
Иностранцам-ИП могут запретить нанимать мигрантов в течение 3 лет

Иностранным предпринимателям предлагают после госрегистрации обязать выждать не меньше трех лет.

Депутаты Сергей Миронов и Федот Тумусов разработали законопроект об ужесточении правил трудоустройства мигрантов на предприятия, которыми владеют иностранцы со статусом ИП.

Изменения предлагается внести в закон № 115-ФЗ о правовом положении иностранных граждан в РФ.

Согласно инициативе, иностранцы-ИП смогут брать на работу мигрантов или заказывать работы, если зарегистрированы в качестве ИП более трех лет. Второе условие – отсутствие судимости за нарушения налогового, трудового и уголовного законодательства.

«Будет правильно, если для наполнения вакансий, в том числе за счет мигрантов, иностранный гражданин со статусом ИП сначала подтвердит свою безупречную репутацию. В одночасье этого не сдать, а трехлетнего периода вполне достаточно», — заявил Миронов.

Он уверен, что выполнение этих условий будет способствовать формированию более ответственной среды для ведения бизнеса и соблюдению норм российского законодательства. 

