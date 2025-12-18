Появился новый электронный кошелек для оплаты сервисов, которые не принимают российские карты

Qplus — новый электронный кошелек от группы «Займер» и «Киви», который позволяет оплачивать сервисы, пополнять карты, делать мгновенные переводы.

Группа «Займер» и «Киви» запустили электронный кошелек Qplus, который позволяет оплачивать сервисы, не принанимающие карты российских банков.

Qplus — позволяет хранить деньги, совершать мгновенные переводы с кошелька на кошелек, по номеру телефона или на банковские карты, оплачивать российские и зарубежные сервисы. Кроме того, у пользователей появится уникальный доступ к валютному счету в тенге и виртуальной зарубежной карте для оплаты сервисов, не принимающих российские карты.

Пополнить зарубежную карту можно в рублях через кошелек, а оплата в путешествиях возможна с помощью NFC с мобильного телефона.

«Запуск Qplus и дальнейшее развитие линейки продуктов — важнейший шаг на пути создания полноценного цифрового банка с удобными, безопасными и передовыми финансовыми решениями для миллионов пользователей и бизнеса», — сказал председатель правления АО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС» Сергей Шевченко.

В ближайшие месяцы на платформе банка «Евроальянс» запустят решения для бизнеса: