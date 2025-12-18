👍 Можно отозвать заявление о переходе УСН, если передумали и решили выбрать АУСН

Если предприниматель сначала написал заявление о переходе на один спецрежим, а после выбрал другой, то он может в свободной форме написать письмо в ФНС и объяснить, какой документ считать приоритетным.

В чате ФНС появился вопрос от пользователя, который неделю назад подал уведомление о переходе с УСН «доходы» на УСН «доходы минус расходы». Однако из-за изменений с 1 января 2026 года оказалось выгоднее применять АУСН.

Теперь предприниматель не знает, можно ли ему еще раз подать заявление — уже о переходе на АУСН. Примет ли налоговая такое заявление и как она разберется, какое из уведомлений считать верным.

Представитель ФНС ответил, что в таком случае для перехода на АУСН нужно направить в налоговую письмо в произвольной форме. В нем следует указать, что уведомление о переходе на УСН «доходы минус расходы» — ошибочное, а приоритетным стоит считать заявление о применении АУСН с 1 января 2026 года.

