👍 Можно отозвать заявление о переходе УСН, если передумали и решили выбрать АУСН
В чате ФНС появился вопрос от пользователя, который неделю назад подал уведомление о переходе с УСН «доходы» на УСН «доходы минус расходы». Однако из-за изменений с 1 января 2026 года оказалось выгоднее применять АУСН.
Теперь предприниматель не знает, можно ли ему еще раз подать заявление — уже о переходе на АУСН. Примет ли налоговая такое заявление и как она разберется, какое из уведомлений считать верным.
Представитель ФНС ответил, что в таком случае для перехода на АУСН нужно направить в налоговую письмо в произвольной форме. В нем следует указать, что уведомление о переходе на УСН «доходы минус расходы» — ошибочное, а приоритетным стоит считать заявление о применении АУСН с 1 января 2026 года.
