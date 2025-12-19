Госдума разрешила вместо паспорта показывать MAX для покупки товаров 18+

Инвентаризация ОС в 1С: как закрыть вопрос за один день с помощью штрихкодов

Вспомните тот самый момент, когда руководство объявляет: «Начинаем инвентаризацию основных средств». У обычного бухгалтера в голове сразу всплывает безрадостная картинка: пыльные склады, бесконечные распечатки из 1С, беготня с планшетом по этажам и вечные споры с кладовщиком о том, куда делся тот самый принтер, купленный в 2018 году. Знакомо?