Госдума разрешила вместо паспорта показывать MAX для покупки товаров 18+
18 декабря 2025 года депутаты Госдумы во втором и третьем чтениях приняли поправки, по которым покупатели смогут подтвердить возраст через мессенджер MAX.
Проверка возраста нужна при покупке товаров 18+, например — табака, алкоголя, энергетиков, опасных газосодержащих товаров бытового назначения.
В документе сказано, что покупатели могут подтвердить свой возраст «с использованием многофункционального сервиса обмена информацией».
Недавно мы писали, что Минпромторг хочет запустить маркировку электронных сигарет в 2026 году.
