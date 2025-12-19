8067 ок БСН Мобил
🔴 Вебинар: Подготовка бухгалтера к изменениям 2026 года: от учетной политики и расчета нагрузки до 1С →
Общество

Госдума разрешила вместо паспорта показывать MAX для покупки товаров 18+

У покупателей появился еще один способ подтверждения возраста на кассе — можно показать QR-код из мессенджера MAX.

18 декабря 2025 года депутаты Госдумы во втором и третьем чтениях приняли поправки, по которым покупатели смогут подтвердить возраст через мессенджер MAX.

Проверка возраста нужна при покупке товаров 18+, например — табака, алкоголя, энергетиков, опасных газосодержащих товаров бытового назначения.

В документе сказано, что покупатели могут подтвердить свой возраст «с использованием многофункционального сервиса обмена информацией».

Недавно мы писали, что Минпромторг хочет запустить маркировку электронных сигарет в 2026 году.

Автор

Клеверенс

Инвентаризация ОС в 1С: как закрыть вопрос за один день с помощью штрихкодов

Вспомните тот самый момент, когда руководство объявляет: «Начинаем инвентаризацию основных средств». У обычного бухгалтера в голове сразу всплывает безрадостная картинка: пыльные склады, бесконечные распечатки из 1С, беготня с планшетом по этажам и вечные споры с кладовщиком о том, куда делся тот самый принтер, купленный в 2018 году. Знакомо?

Инвентаризация ОС в 1С: как закрыть вопрос за один день с помощью штрихкодов

Комментарии

1
ГлавнаяРозыгрыш