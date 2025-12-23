Останина: десятки тысяч семей с детьми не получают единое пособие

Получать единое пособие сможет больше людей. Предлагается повысить предельный размер дохода для назначения пособия до полутора прожиточных минимумов.

Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина предлагает изменить критерий для назначения единого пособия на детей и беременных женщин с низкими доходами.

Сейчас предельный размер среднедушевого дохода семьи составляет один прожиточный минимум по региону, его предлагается увеличить до полутора ПМ.

Соответствующий законопроект направлен на заключение в кабмин.

Единое пособие предоставляется семьям, если их размер среднедушевого дохода не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в субъекте РФ по месту жительства (пребывания) или фактического проживания заявителя.

«Данное ограничение по размеру среднедушевого дохода, фактически, отсекает от пособий десятки тысяч российских семей с детьми. Поэтому в период 2026-2027 годов единое пособие получат только семьи, в которых воспитывается около 10 млн детей, что составляет лишь 30% детского населения страны», — говорится в пояснительной записке.

Останина напомнила, что с 1 января 2026 года начнет действовать закон о семейной выплате. Право на налоговый возврат будет у семей с двумя и более детьми, если их среднедушевой доход не превышает 1,5 прожиточного минимума на душу населения в регионе проживания заявителя.

Такой подход представляется более обоснованным, поэтому его целесообразно применять при назначении единого пособия, уверена депутат.