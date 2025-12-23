После отмены моратория штрафы грозят каждому пятому застройщику

Доля жилья, введенного в эксплуатацию с задержкой, выросла до 40-42%.

Каждый четвертый-пятый застройщик может получить штраф после отмены моратория в 2026 году.

Так считает генеральный директор Рейтингового агентства строительного комплекса Федор Выломов.

Ранее председатель Правительства Михаил Мишустин заявил об исполнении поручения Путина о непродлении моратория на штрафы для застройщиков за нарушение сроков передачи объектов долевого строительства.

«За год доля жилья, введенного в эксплуатацию с некоторой задержкой, даже краткосрочной, выросла примерно с 35 до 40-42%. При этом 19% проектов жилищного строительства реализуются с существенными отставаниями от графика. Думаю, что приблизительно 20-25% могут столкнуться со штрафами», — сказал Выломов.

Формула расчета такая: «Штраф = стоимость квартиры × 1/150 ключевой ставки × число дней задержки», уточнил он.

В этом случае многое зависит от того, как будет рассчитываться число дней, добавил эксперт.