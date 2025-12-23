Что не может продавать ИП, какие изменения в новой форме РСВ и запись IX Всероссийской бухгалтерской конференции — смотрите новинки в Клерк.Премиум

«Клерк» подготовил массу новых и полезных материалов, которые точно помогут бухгалтерам успешно закрыть 2025 год и уверенно работать в 2026 году.

В Клерк.Премиум появились новые материалы, главный из которых — полная запись IX Всероссийской бухгалтерской конференции. Она прошла 11-12 декабря 2025 года в Москве. Эксперты разобрали изменения по налогам и учету, показали кейсы по маркетплейсам и импорту и подсветили, что лучше поправить в работе заранее.

«Клерк» обновил курс про изменения и добавил модуль «Налоговая реформа-2026». Он уже есть в программах:

Также для подписчиков Клерк.Премиум появились записи вебинаров:

АУСН: критерии применения, порядок работы, план перехода

Кому подходит АУСН, ограничения, риски и как прикинуть выгоду.

Налоги-2026: изменения в НК РФ. Консультация с экспертом Надеждой Камышевой

Главное по изменениям + ответы на частые вопросы.

Налоговая нагрузка и законные способы оптимизации-2026

Как рассчитать нагрузку и что в 2026 еще можно делать безопасно, а что лучше не трогать.

В разделе «Разборы» тоже много нового:

Патент и УСН в 2026: доходы, ставка НДС, нагрузка и риски.

Новая форма РСВ в 2026: что поменялось.

Работник постоянно на больничном: что делать работодателю.

Отгул: когда предоставлять и когда оплачивать.

Что ИП не может продавать и где нужна лицензия.

Но это еще не все — читайте подробный дайджест с новиками в Клерк.Премиум!