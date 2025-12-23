8067 ок БСН Мобил
🔴 Вебинар: Подготовка бухгалтера к изменениям 2026 года: от учетной политики и расчета нагрузки до 1С →
Обучение для бухгалтеров

Что не может продавать ИП, какие изменения в новой форме РСВ и запись IX Всероссийской бухгалтерской конференции — смотрите новинки в Клерк.Премиум

«Клерк» подготовил массу новых и полезных материалов, которые точно помогут бухгалтерам успешно закрыть 2025 год и уверенно работать в 2026 году.

В Клерк.Премиум появились новые материалы, главный из которых — полная запись IX Всероссийской бухгалтерской конференции. Она прошла 11-12 декабря 2025 года в Москве. Эксперты разобрали изменения по налогам и учету, показали кейсы по маркетплейсам и импорту и подсветили, что лучше поправить в работе заранее.

«Клерк» обновил курс про изменения и добавил модуль «Налоговая реформа-2026». Он уже есть в программах:

Также для подписчиков Клерк.Премиум появились записи вебинаров:

  • АУСН: критерии применения, порядок работы, план перехода
    Кому подходит АУСН, ограничения, риски и как прикинуть выгоду.

  • Налоги-2026: изменения в НК РФ. Консультация с экспертом Надеждой Камышевой
    Главное по изменениям + ответы на частые вопросы.

  • Налоговая нагрузка и законные способы оптимизации-2026
    Как рассчитать нагрузку и что в 2026 еще можно делать безопасно, а что лучше не трогать.

В разделе «Разборы» тоже много нового:

Но это еще не все — читайте подробный дайджест с новиками в Клерк.Премиум!

Автор

Начать дискуссию

ГлавнаяРозыгрыш