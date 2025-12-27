Наследники смогут забирать остаток денег с ЕНС

Законопроект рассмотрят в первом чтении 13 января 2026 года.

Профильный комитет Госдумы рекомендует принять в первом чтении правительственный законопроект, по которому наследники смогут распоряжаться положительным сальдо на едином налоговом счете (ЕНС) наследодателя или родственника.

Также проект позволит нотариусам получать от налоговых органов сведения о размере денежных средств, которые формируют положительное сальдо наследодателя.

«Предусмотренные изменения также обеспечат добросовестность исполнения российской стороной обязательств перед правообладателем международных стандартов», — сказано в пояснительно записке.

Первое чтение законопроекта запланировано на 13 января 2026 года.

Нормы о наследовании вступят в силу через 270 дней после официального опубликования закона.