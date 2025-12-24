Как убрать давно возвращенную на ЕНС сумму: ФНС подсказала

Если на едином налоговом счете «висит» возврат за прошедший период – нужно сдать уточненный расчет по страховым взносам (РСВ) за этот период.

В 2023 году налогоплательщик вернул пособие от ФСС за 2020 год. Этот возврат не ушел с ЕНС, а так и «висит» сальдо.

Как убрать эту сумму с ЕНС, если с 2023 года в РСВ нет соответствующих полей, чтобы указать такие возвраты, спросил налогоплательщик.

Рекомендуем представить уточненный расчет за период, за который возмещены расходы, то есть за 2020 год, ответили налоговики.

