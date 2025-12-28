❔ Можно ли снова стать самозанятым, если есть налоговые долги

Для повторной постановки на учет в качестве плательщика НПД придется погасить все задолженности.

В чате ФНС рассмотрели ситуацию: самозанятый прекратил свой статус в 2022 году, осталась задолженность по уплате НПД. Этот долг он уже оплатил, но есть задолженность по транспортному налогу и НДФЛ.

Теперь человек хочет снова стать самозанятым, и спрашивает: будут ли долги препятствием для регистрации.

«Да, в соответствии с ч. 11 ст. 5 Федерального закона № 422-ФЗ физлицо после снятия с учета в налоговой в качестве налогоплательщика НПД вправе повторно встать на учет в качестве налогоплательщика при отсутствии у него неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов», — ответили налоговики.

Таким образом, для повторной постановки на учет нужно погасить все задолженности.