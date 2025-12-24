8079 ОК Каталог Нов Моб
Учет в строительстве

Президент разъяснил, зачем отменили мораторий на штрафы застройщиков

Застройщиков, которые не выполняют свои обязательства перед дольщиками и затягивают со сдачей домов, будут штрафовать в 2026 году.

24 декабря 2025 года Президент Владимир Путин на встрече с членами Правительства рассказал, что в сфере строительства пришлось отменить мораторий на штрафы, который ввели в период ковида.

Тогда это сделали, чтобы поддержать строительный бизнес, но решение продлевали еще несколько раз. Теперь ситуация на рынке жилья не требует господдержки застройщиков. Наоборот — важно, чтобы компании вовремя сдавали дома и не затягивали с получением квартир.

«Нынешний мораторий на штрафы за нарушение сроков сдачи объектов истекает 31 декабря, и мы договорились его больше не продлевать. При этом обращаю внимание коллег: надо вести системную работу с застройщиками, чтобы они выполняли свои обязательства перед покупателями жилья в намеченные сроки», — сказал Владимир Путин.

Штрафовать будут тех застройщиков, которые нарушают сроки передачи квартир дольщикам, а честный бизнес будет работать без изменений.

Недавно мы писали, что после отмены моратория штрафы грозят каждому пятому застройщику.

