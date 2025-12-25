Счетная палата нашла нецелевое использование денег в новых инвестиционных проектах

Сейчас к регионам не предъявляют требования о списании задолженности только после того, как созданные по проекту объекты введут в эксплуатацию. Правительству порекомендовали исправить этот недочет.

25 декабря 2025 года Счетная палата опубликовала отчет о результатах аудита новых инвестиционных проектов (НИП).

Такие проекты запустили в 2021 году для создания и последующей эксплуатации новых или реконструкции существующих объектов основных средств. С 2021 года НИП позволяет профинансировать инфраструктуру для нового инвестиционного проекта за счет средств бюджета региона. Затем субъектам РФ спишут региональный долг в зависимости от суммы понесенных затрат.

Проверка Счетной палаты показала, что на 1 августа 2025 года общий заявленный объем списания задолженности по 56 регионам составил 168,2 млрд рублей. На НИП направляют только 5,6% этой суммы (или 9,4 млрд рублей).

«Наиболее ощутимое влияние новый механизм оказал только на показатели тех предприятий, у которых доля собственных инвестиций (средств инвестора) в НИП превысила 70% от общего объема затрат на его реализацию», — сказал аудитор Счетной палаты Михаил Щапов.

По состоянию на июнь 2025 года действовало 615 НИП. Всего за период 2021-2025 годов было исключено 439 проектов, или 71,3% от количества НИП.

Аудиторы также нашли несовершенство нормативно-правового регулирования инвестиционных проектов. Сейчас механизм не предусматривает формирования сводного перечня отобранных НИП, установления единых технико-экономических параметров проектов и мониторинга их реализации.

Кроме того, нет требования о списании задолженности региона только после того, как объект, созданный для реализации НИП, будет введен в эксплуатацию. Также проверка показала случаи нецелевого и неэффективного использования бюджетных средств, направленных на создание объектов для НИП.

Счетная палата дала Правительству рекомендации по устранению этих пробелов.