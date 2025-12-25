Роструд: закон не обязывает работодателей выплачивать 13-ю зарплату

Годовая премия может быть предусмотрена трудовым договорами или другими локальными актами компании.

Роструд рассказал, что такое 13-я зарплата.

«Это не миф, а вполне реальная практика во многих компаниях. Однако она не является обязательной и не гарантируется законом», — пояснило ведомство.

Трудовое законодательство не обязывает работодателей выплачивать 13-ю зарплату, но выплата может быть предусмотрена правилами внутреннего трудового распорядка, положением о премировании, коллективным или трудовым договорами.

Некоторые работодатели платят годовую премию только тем сотрудникам, кто отработал полный год и выполнил свои KPI.

Иногда она может быть выплачена всем сотрудникам независимо от результатов работы. Также размер выплаты может зависеть от стажа работы в компании или занимаемой должности.

Чтобы узнать, полагается ли работнику годовая премия, Роструд рекомендует посмотреть внутренние документы организации или уточнить у отдела кадров.

Если в компании принято выплачивать 13-ю зарплату, эта информация должна быть доступной, уточнило ведомство.