MAX заблокировал свыше 700 тысяч подозрительных аккаунтов

Специалисты по безопасности работают вместе с МВД. Им удалось удалить больше 1 млн вредоносных файлов и задержать 40 мошенников.

В 2025 году Центр безопасности мессенджера MAX и МВД задержали более 40 мошенников, которые пытались украсть деньги пользователей.

Также мессенджер заблокировал свыше 700 тыс. подозрительный аккаунтов, удалил 1 млн вредоносных файлов. Из-под влияния мошенников удалось вывести более 100 человек.

«Благодаря антифрод-сотрудничеству со Сбером от мошенников было спасено более 300 миллионов рублей граждан», — сказано в пресс-релизе компании VK.

Специалисты по безопасности используют автоматизированные технические системы и ручной мониторинг обращений пользователей в режиме 24/7. Всего на кнопку «Пожаловаться» нажали около 600 тыс. пользователей. Среднее время рассмотрения запроса составляет 5 минут.

А недавно у «Клерка» появился свой канал в мессенджере MAX, подписывайтесь!