❗ Правительство РФ передаст профильным министерствам важные налоговые полномочия

Утверждать список товаров и услуг, освобожденных от налогов, будет Минфин.

25 декабря 2025 года Правительство внесло в Госдуму законопроект о передаче отдельных полномочий в сфере налогового законодательства на уровень министерств.

Предполагается, что Минфин будет:

  • утверждать список товаров и услуг, освобожденных от налогов;

  • устанавливать нормы расходов на служебный транспорт;

  • определять виды бытовых услуг с налоговой ставкой 0%.

Минтруд сможет утверждать перечень социальных услуг, для которых налоговые ставки будут равны нулю.

Минпромторг будет утверждать список товаров, работ и услуг с производственным циклом более шести месяцев. Бизнес может определять налоговую базу в день отгрузки таких товаров.

Также новые полномочия получат Минспорт, Минэкономразвития (как курирующее туризм ведомство) и Минобрнауки.

Считается, что передача некоторых полномочий федеральным министерствам повысит эффективность их работы и ускорит принятие решений Правительством.

Если закон примут, он вступит в силу со дня опубликования.

Автор

Ольга Ульянова
