❗ Правительство РФ передаст профильным министерствам важные налоговые полномочия
25 декабря 2025 года Правительство внесло в Госдуму законопроект о передаче отдельных полномочий в сфере налогового законодательства на уровень министерств.
Предполагается, что Минфин будет:
утверждать список товаров и услуг, освобожденных от налогов;
устанавливать нормы расходов на служебный транспорт;
определять виды бытовых услуг с налоговой ставкой 0%.
Минтруд сможет утверждать перечень социальных услуг, для которых налоговые ставки будут равны нулю.
Минпромторг будет утверждать список товаров, работ и услуг с производственным циклом более шести месяцев. Бизнес может определять налоговую базу в день отгрузки таких товаров.
Также новые полномочия получат Минспорт, Минэкономразвития (как курирующее туризм ведомство) и Минобрнауки.
Считается, что передача некоторых полномочий федеральным министерствам повысит эффективность их работы и ускорит принятие решений Правительством.
Если закон примут, он вступит в силу со дня опубликования.
спасибо я так и думала (на всякий случай спросила) вдруг что-то придумали, а я пропустила