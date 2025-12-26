88% российских юристов используют ИИ

88% юристов активно применяют ИИ в своей практике. 63% опрошенных при этом отметили повышение индивидуальной производительности благодаря использованию нейросети.

Такие результаты получили в ходе исследования Авито и Право.ru (есть у «Клерка»).

Юристы доверяют ИИ такие задачи:

57% — первичный анализ информации;

53% — генерацию идей;

48% — подготовку черновиков юридических заключений;

39% — составление и проверку стандартных документов и договоров.

Также нейросети помогают в анализе нетипичной судебной практики и решении маркетинговых задач.

Самыми популярными ИИ среди юристов стали:

ChatGPT (47%);

DeepSeek (39%);

Gemini (38%);

Яндекс GPT (19%);

GigaChat (9%).

23% опрошенных используют специализированные юридические ИИ-сервисы.

64% юристов применяют бесплатные версии, а платные подписки за свой счет используют 43%. Корпоративный доступ или лицензии обеспечивают четверть компаний.

Юристы рассказали о барьерах, которые препятствуют более активному внедрению ИИ в практику. Это опасение получить недостоверную информацию (84%), необходимость тщательной проверки каждого результата (80%), отсутствие уверенности в сохранности конфиденциальных данных (77%), технические и организационные препятствия (34%).

13% компаний уже активно используют корпоративные ИИ-решения собственной разработки для юридических задач, у 28% решения находятся на стадии тестирования. 31% компаний планируют внедрение ИИ-решений в ближайшие 1-2 года.

75% юристов считают, что в течение следующих 3-5 лет ИИ станет стандартным инструментом в их работе, а изменения в профессии будут умеренными. 45% думают, что ИИ будет помощником и не заменит юриста. А вероятность полной автоматизации профессии в следующие 10-15 лет допустили 3% опрошенных.

А в вашей компании юристы используют ИИ? Делитесь ниже в комментариях.

