Сбер впервые выдал корпоративный кредит, обеспеченный криптовалютой

Состоялась пилотная сделка по выдаче кредита, где в качестве обеспечения указана криптовалюта, добытая самим заемщиком-майнером.

Сбербанк провел пробную пилотную сделку по кредитованию майнера криптовалюты. Обеспечением компании «Интелион Дата» стала цифровая валюта, добытая майнером.

Банк применил свою разработку для хранения криптовалюты и аппаратное решение «Рутокен». Это будет гарантировать сохранность активов на время кредитования.

«Пилотная сделка позволила протестировать механизмы работы с цифровым обеспечением, которые могут лечь в основу будущего регулирования», — сказал заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

В банке считают, что кредитование с обеспечением криптовалютой станет актуальным не только для майнеров, но и для компаний с криптоактивами.

Недавно мы писали, что Центробанк создал концепцию регулирования криптовалюты в России.