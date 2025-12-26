Сбер впервые выдал корпоративный кредит, обеспеченный криптовалютой
Сбербанк провел пробную пилотную сделку по кредитованию майнера криптовалюты. Обеспечением компании «Интелион Дата» стала цифровая валюта, добытая майнером.
Банк применил свою разработку для хранения криптовалюты и аппаратное решение «Рутокен». Это будет гарантировать сохранность активов на время кредитования.
«Пилотная сделка позволила протестировать механизмы работы с цифровым обеспечением, которые могут лечь в основу будущего регулирования», — сказал заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.
В банке считают, что кредитование с обеспечением криптовалютой станет актуальным не только для майнеров, но и для компаний с криптоактивами.
Недавно мы писали, что Центробанк создал концепцию регулирования криптовалюты в России.
