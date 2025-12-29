Пострадавшим от чрезвычайных ситуаций предлагают давать оплачиваемый выходной
26 декабря 2025 года правительство внесло в Госдуму законопроект, по которому у рабочих, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, появится право на дополнительный оплачиваемый выходной день и отпуска без сохранения заработной платы до пяти календарных дней для восстановления приемлемых условий жизнедеятельности.
Отпуск и выходной день работодатели должны предоставить при одновременном соблюдении следующих условий:
фактическое проживание в жилом помещении, находящемся в зоне чрезвычайной ситуации;
нарушение условий жизнедеятельности;
утрата имущества в результате ЧС.
«Такой подход будет способствовать сохранению баланса интересов между сторонами трудовых отношений», — сказано в пояснительной записке.
Ожидается, что изменения дадут работникам дополнительное время, чтобы восстановить документы.
Если законопроект примут, он вступит в силу с 1 сентября 2026 года.
А можете привести примеры удачного сочетания теплого и холодного света в одной квартире?