Трудовые отношения

Пострадавшим от чрезвычайных ситуаций предлагают давать оплачиваемый выходной

Чтобы пострадавшие от ЧС могли восстановить нужные документы, работодателей обяжут предоставить им оплачиваемый выходной и отпуск без сохранения зарплаты.

26 декабря 2025 года правительство внесло в Госдуму законопроект, по которому у рабочих, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, появится право на дополнительный оплачиваемый выходной день и отпуска без сохранения заработной платы до пяти календарных дней для восстановления приемлемых условий жизнедеятельности.

Отпуск и выходной день работодатели должны предоставить при одновременном соблюдении следующих условий:

  • фактическое проживание в жилом помещении, находящемся в зоне чрезвычайной ситуации;

  • нарушение условий жизнедеятельности;

  • утрата имущества в результате ЧС.

«Такой подход будет способствовать сохранению баланса интересов между сторонами трудовых отношений», — сказано в пояснительной записке.

Ожидается, что изменения дадут работникам дополнительное время, чтобы восстановить документы.

Если законопроект примут, он вступит в силу с 1 сентября 2026 года.

