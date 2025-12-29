Госдума хочет, чтобы цены в магазине указывали в едином формате

Чтобы повысить прозрачность ценообразования и защитить права потребителей при выборе самого выгодного предложения, депутаты хотят установить единое правило указания цен.

29 декабря 2025 года депутаты внесли в Госдуму законопроект, по которому цены на продукты питания в пределах одной торговой площадки будут указывать исходя из одинаковых показателей. Например, за 1 кг или за 100 грамм либо за 1 л или 100 мл.

«Введение такого единого формата позволит покупателям оперативно и безошибочно сравнивать цены на аналогичные товары, предлагаемые разными производителями», — сказано в пояснительной записке.

Сейчас в магазинах на одной полке могут стоять товары с ценником за 100 граммов, так и за 1 кг. Это приводит к неудобствам при сравнении цен и затрудняет выбор наиболее выгодного предложения.