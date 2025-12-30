🙎 СФР напомнил, как женщинам-ИП получить выплаты по беременности
Чтобы получить декретные выплаты в 2026 году, предпринимательницы должны заплатить страховые взносы до 31 декабря 2025.
ИП могут получать пособия по временной нетрудоспособности и в связи с материнством, если вступят в добровольные отношения по ОСС и уплатят страховые взносы до 31 декабря, сообщает СФР.
Если сделать это до конца 2025 года — то с 1 января 2026 будет право на получение страхового обеспечения.
Оформить соцстрахование можно:
на Госуслугах;
в отделении СФР;
по почте.
Размер годового взноса в 2025 году – 7 809 руб. 12 коп. (МРОТ × 2,9% × 12 месяцев).
Если в регионе применяются районные коэффициенты – эту сумму умножают на размер РК.
Размер МРОТ в 2025 году — 22 440 руб.
Взносы платят через банк по реквизитам, размещенным в электронном сервисе СФР, и зависят от субъекта РФ.
