🙎 СФР напомнил, как женщинам-ИП получить выплаты по беременности

Чтобы получить декретные выплаты в 2026 году, предпринимательницы должны заплатить страховые взносы до 31 декабря 2025.

ИП могут получать пособия по временной нетрудоспособности и в связи с материнством, если вступят в добровольные отношения по ОСС и уплатят страховые взносы до 31 декабря, сообщает СФР.

Если сделать это до конца 2025 года — то с 1 января 2026 будет право на получение страхового обеспечения.

Оформить соцстрахование можно:

на Госуслугах;

в отделении СФР;

по почте.

Размер годового взноса в 2025 году – 7 809 руб. 12 коп. (МРОТ × 2,9% × 12 месяцев).

Если в регионе применяются районные коэффициенты – эту сумму умножают на размер РК.

Размер МРОТ в 2025 году — 22 440 руб.

Взносы платят через банк по реквизитам, размещенным в электронном сервисе СФР, и зависят от субъекта РФ.