Котяков: у чиновников ненормированный рабочий день, они могут работать и в праздники

Работа чиновников в новогодние праздники – это не нарушение трудового законодательства.

Чиновники могут выходить на работу в новогодние праздники, если им установлен ненормированный рабочий день. Об этом рассказал глава Минтруда Антон Котяков.

«У нас ненормированный рабочий день. В соответствии с нормами трудового законодательства мы за это получаем дополнительные дни отпуска, дополнительные надбавки к заработной плате», — сообщил Котяков.

Поэтому, если есть служебная необходимость, госслужащие могут, не нарушая норм трудового законодательства, выйти на работу, уточнил министр.