💣 Банки начали блокировать счета после перевода клиентов самим себе

Опасаясь крупных штрафов от Центробанка и Росфинмониторинга, банки предпочитают на всякий случай блокировать финансовые операции клиентов.

Крупные банки стали блокировать отдельные операции и даже карты после переводов между своими счетами.

Заморозить могут как крупные переводы, например, при перечислении зарплаты из одного банка в другой, так и незначительные. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на партнера юридической компании «Провъ» Александра Киселева.

«Рынок захлестнула волна мошенничества, и регулятор требует от банков действовать на опережение. Однако на практике под заморозку все чаще попадают добросовестные клиенты», — сказал он.

Например, клиенту ВТБ заблокировали перевод самому себе на 150 рублей. Поддержка в чате не смогла ему помочь, а команда банка попросила с понимаем отнестись к блокировке. Позднее операции восстановили.

Высокие штрафы со стороны Центробанка и Росфинмониторинга привели к тому, что банки активно блокируют операции. Риск потерять клиентов становится менее значимым, чем размер санкций от регуляторов. Кроме того, кредитная организация может блокировать переводы, если есть сомнения в добровольном согласии клиента на операцию.

«Если клиент подтвердил перевод или совершил операцию повторно, то банк обязан незамедлительно исполнить его распоряжение», — заявили в Центробанке.

Также там добавили, что исключение есть только для тех клиентов, которые попали в базу мошенников.

Чтобы избежать блокировки, Александр Киселев советует сохранять привычное поведение, указывать назначение платежа в чате с банком или в комментарии к переводу, отправлять деньги с проверенных устройств, а также разделять личные и бизнес-операции.