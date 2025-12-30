Когда придется платить НДС после превышения лимита дохода на АУСН

Если нарушили условия применения автоУСН – право на спецрежим теряется с начала месяца, в котором было нарушение.

ИП на АУСН 8% в 2026 году продает коммерческую недвижимость, которую использовал в предпринимательской деятельности за 70 млн рублей. С этой сделки он уплатит только налог по АУСН, или будет начисляться НДС, спросили в чате ФНС.

В соответствии с подп. 23 п. 2 ст. 3 Федерального закона от 25.02.2022 № 17-ФЗ, не вправе применять АУСН организации и ИП, у которых совокупный размер доходов за год превысил 60 млн рублей, напомнили налоговики.

Согласно п. 6 ст. 4 закона 17-ФЗ, налогоплательщик утрачивает право на применение спецрежима при нарушении требований, предусмотренных ч. 2 ст. 3 закона, с начала календарного месяца, в котором допущено несоответствие указанным требованиям.

