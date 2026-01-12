Депутаты предложили расширенные кредитные каникулы для бизнеса на УСН

Бизнесу хотят давать налоговые каникулы не на шесть месяцев, а на три года.

12 января 2026 года депутаты внесли в Госдуму законопроект, по которому компании и ИП на УСН смогут воспользоваться расширенными кредитными каникулами. Ожидается, что особые условия будут действовать с 1 января 2026 по 31 декабря 2028 года.

«Предложение о предоставлении кредитных каникул исключительно на срок переходного периода с 1 января 2026 года по 31 декабря 2028 года позволит обеспечить предпринимателям необходимый адаптационный интервал для перестройки финансовых моделей и стабилизации хозяйственной деятельности», — сказано в пояснительной записке.

Сейчас бизнес может уйти на кредитные каникулы на срок не более шести месяцев. Однако такие правила не учитывают последствий изменения налоговых условий в 2026 году.

Авторы проекта считают, что изменения позволят смягчить последствия налоговый реформы без нарушения стабильности финансовой системы, а также сократить объем просроченной задолженности и сохранить долю предприятий в легальном секторе.

Если законопроект примут, он будет действовать задним числом, с 1 января 2026 года.