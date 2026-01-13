Показатель долговой нагрузки с июля 2027 года будут рассчитывать по-новому

Для расчета ПДН можно будет использовать только официальные доходы.

С июля 2027 года рассчитывать показатель долговой нагрузки (ПДН) будут на основании только официальных доходов.

Об этом сообщил директор департамента небанковского кредитования ЦБ Илья Кочетков.

«С июля 2027 года для расчета ПДН можно будет использовать только официальные доходы. Все это приведет к повышению качества оценки закредитованности и, как следствие, — снижению уровня риска и просрочки», — заявил он.

При этом большое значение будет иметь введение ограничений на количество одновременно действующих займов, неконтролируемый рост долга будет органичен.

Кочетков добавил, что в начале действия ограничений может быть рост просрочки по рынку.

Это связано с тем, что цепочки займов позволяют компаниям камуфлировать невозврат заемщиком долга. Более половины займов в их составе формально никогда на просрочку не выходили, пояснил представитель ЦБ.