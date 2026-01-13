🚖 На Госуслугах теперь можно проверить таксистов

Пассажиры могут убедиться в легальности такси. Для этого в приложении Госуслуги нужно отсканировать QR-код в салоне автомобиля или проверить информацию по госномеру.

В приложении Госуслуги появился новый сервис, который позволяет проверить, соответствует ли перевозчик и его машина требованиям законодательства.

Чтобы узнать информацию о такси, нужно:

отсканировать специальный QR-код в салоне автомобиля с помощью функции «Госкан» в приложении Госуслуги;

воспользоваться сервисом «Проверка легкового такси на законность» и ввести данные вручную — госномер и регион работы такси.

Сервис покажет информацию о легковом такси, сведения о перевозчике. Данные подтягиваются из системы Минтранса «Такси». В ней собраны разрешения и списки автомобилей, которые входят в реестр такси.

«Если сведений в реестре нет или в них ошибка, можно сообщить о нарушении через Платформу обратной связи (ПОС)», — сказано на сайте Минцифры.

Подобная проверка позволит повысить безопасность на дорогах и сократить число нелегальных водителей.

