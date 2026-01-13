ФНС уточнила, можно ли применять освобождение от НДС в 2026 году, если открылись в конце 2025-го

Налоговая служба ответила, может ли в 2026 году применять освобождение по НДС по ст. 149 НК ИП, зарегистрированный в четвертом квартале 2025 года.

Все налогоплательщики НДС вправе применять освобождение по НДС, предусмотренное ст. 149 НК, ответили налоговики.

Льготы, установленные этой статьей, применяются налогоплательщиками при выполнении условий.