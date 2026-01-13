⚡️ Итоги дня: Сбер составил рейтинг вежливых городов, кот из России стал самым красивым в мире (фото), в Красноярском крае похолодает до -55 градусов

Кот абиссинской породы из России стал самым красивым представителем семейства кошачьих в 2025 году по версии Всемирной федерации кошек.

МТС Банк в конце 2025 года завершил сделку по приобретению компании «РНКБ Страхование». Покупатель рассчитывает развивать insurtech, используя клиентскую базу финансового холдинга. При этом приобретается фактически только лицензия, так как страховой портфель ранее был передан Росгосстраху.

Продажи новых легковых автомобилей в России по итогам 2025 года упали на 15,6% — до 1,326 млн штук.

Продажи новых автомобилей Lada в 2025 году сократились на 24,4% — до 329,89 тыс. штук.

Торги по продаже аэропорта «Домодедово» назначены на 20 января 2026 года. Стартовая цена пакета в размере 100% составляет 132,3 млрд рублей.

Рост стоимости драгоценных металлов за последние два года привел к существенному удорожанию ювелирных изделий, тогда как потребительский спрос начал снижаться. По итогам января-ноября 2025 года в России продали 58 млн ювелирных изделий, что на 3,1% меньше год к году.

Самый дорогостоящий тур в 2025 году обошелся в 35,3 млн рублей — такую сумму заплатила семья из трех человек за отдых в Бодруме. Вторую строчку заняла комбинированная поездка в ОАЭ и Саудовскую Аравию с посещением матча Криштиану Роналду для семьи из пяти человек за 31 млн, третью — отдых в Таиланде для компании из шести человек за 29,7 млн.

Рекламные бюджеты в печатных изданиях России в 2025 году сократились на 13% — до 4,1 млрд руб., и могут упасть еще на 14% в 2026 году.

На первый в 2026 году концерт Ларисы Долиной в Москве было продано всего 20% билетов. Цены варьируются от 9 500 рублей до 18 500 за места за столиками. За места у барной стойки посетителям предлагается заплатить 15 500.

Сбер составил рейтинг самых вежливых городов России. Лидерами стали Санкт-Петербург, Казань, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Москва. На оценку повлияла готовность жителей выражать благодарность и распространенность этой практики в повседневном общении.

Банк России 14 января 2026 года выпускает в обращение золотые и серебряные инвестиционные монеты «Георгий Победоносец».

МЧС предупредило о похолодании до -55 градусов в Красноярском крае 13 и 14 января.

Продажи снегоуборочных лопат на Wildberries в начале января 2026 года выросли в восемь раз, а на Ozon — почти в пять раз.