💳 Минфин уточнил, какие операции и услуги по обслуживанию карт начнут облагаться НДС, а какие нет

Банки с 1 января 2026 года должны платить НДС за выпуск, блокировку и обслуживание карт, а также с услуг по эквайрингу.

С 1 января 2026 года отменили освобождение от НДС операций, которые связаны с обслуживанием банковских карт, а также услуг по обработке и предоставлению сведений по таким операциям.

Банкам по-прежнему не нужно платить НДС за денежные переводы по банковским счетам, в том числе служащим для расчетов по банковским картам, за которые поступает вознаграждение. Также не будет налога с операций по СБП и по услугам «банков по предоставлению, в том числе с использованием средств связи, сведений по операциям по указанным счетам и о наличии средств на этих счетах». Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на письмо Минфина в Банк России.

В этом документе основной упор сделали на выпуске карт, их обслуживании, блокировке и эквайринге. Эти операции начнут облагать НДС.

Представители банковского сектора уверены, что изменения приведут к росту комиссий за эквайринг. Также они недовольны тем, что новые правила начали действовать уже через месяц после принятия закона: у компаний не хватает времени на перестройку своих систем и переоформление договоров.

МВА-профессор бизнес-практики по цифровым финансам РАНХиГС Алексей Войлуков считает, что из-за отсутствия переходного периода Минфину придется выпускать еще больше писем с разъяснениями.