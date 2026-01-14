В России вырос спрос на дворников

Число вакансий выросло на 156% за год, а зарплата составила более 90 тыс. в месяц.

Спрос на дворников зимой заметно вырос, рассказал директор категории «Рабочие и линейные профессии» сервиса «Авито Работа» Андрей Кучеренков.

«По данным "Авито Работы", в период с декабря 2025 года по 11 января 2026 года всплеск спроса в сфере ЖКХ пришелся на дворников (+156% вакансий год к году), чьи средние предлагаемые зарплаты составили 93 946 руб./мес.», — отметил Кучеренков.

Но зарплата на такой работе часто зависит от количества отработанных часов и может включать расширенный график, сверхурочные работы и труд в особых условиях, уточнил представитель «Авито Работы».

Работодатели активнее привлекают дополнительный персонал и повышают зарплату, чтобы компенсировать возросшую нагрузку и привлечь работников для выполнения задач в сложных условиях. В пиковые периоды доплаты к стандартным ставкам могут достигать 15%, добавил он.