Нилов просит Роструд разъяснить новые правила медосмотра работников у психиатра

Роструд просят дать официальное разъяснение работодателям о нормах медицинского психиатрического освидетельствования сотрудников.

Такое обращение подготовил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

С 1 марта 2026 года работодатели при выявлении у сотрудников признаков психического расстройства по результатам медосмотра могут отправить их на психиатрическое освидетельствование.

«Для снижения градуса социальной напряженности с целью недопущения некорректного формирования представления о нововведениях, недопущения попыток злоупотребления правом, а также, чтобы успокоить и снизить градус общественной дискуссии, обращаюсь в Роструд для того, чтобы было дано официальное разъяснение, которое должно быть доведено до всех работодателей», — сообщил Нилов.

Приказ Минздрава о порядке проведения медосмотров и подобных освидетельствований уже применяется с 2022 года, уточнил депутат. И это касается только отдельной категории работников.

«Это касается только определенных видов работ: на вредных, опасных производствах, работы с детьми, а также работ, связанных с управлением транспортных средств, оружием, боеприпасами и так далее. Ст. 220 ТК не поменялась. Но порой подается в информационном пространстве как расширение и введение дополнительных прав работодателю», — добавил он.

Сейчас дискуссия формирует неправильное представление, порождает обсуждения о массовом нарушении прав работников и о дополнительных возможностях прав работодателей. Нилов уверен, что новый приказ Минздрава работает в интересах общей безопасности работника, коллектива и людей в целом.

