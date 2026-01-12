🤕 Работодатели смогут с 1 марта 2026 года отправлять сотрудников к психиатру
Если по результатам медицинского осмотра у сотрудников выявят признаки психического расстройства, то работодатель сможет отправить их на психиатрическое освидетельствование. Такие правила начнут действовать с 1 марта 2026 года.
После освидетельствования человек может быть временно признан неспособным выполнять некоторые виды работ.
«Изменения касаются отдельного указания возможности работодателя направить работника для прохождения освидетельствования в случае выявления у работника по результатам обязательных периодических медицинских осмотров работников признаков психического расстройства», — сказала доцент кафедры клинической психологии Института клинической психологии и социальной работы Пироговского университета Мария Соловьева.
Изменения позволят работодателям своевременно реагировать на изменения психических состояний работников.
В психиатрическое освидетельствование войдет:
примем врача-психиатра;
сбор жалоб и анамнеза;
психопатологическое обследование.
А сотрудники работодателя смогут?