🤕 Работодатели смогут с 1 марта 2026 года отправлять сотрудников к психиатру

Если медосмотр покажет признаки психического расстройства, то у работодателя будет право отправить сотрудника на дополнительное психиатрическое освидетельствование.

Если по результатам медицинского осмотра у сотрудников выявят признаки психического расстройства, то работодатель сможет отправить их на психиатрическое освидетельствование. Такие правила начнут действовать с 1 марта 2026 года.

После освидетельствования человек может быть временно признан неспособным выполнять некоторые виды работ.

«Изменения касаются отдельного указания возможности работодателя направить работника для прохождения освидетельствования в случае выявления у работника по результатам обязательных периодических медицинских осмотров работников признаков психического расстройства», — сказала доцент кафедры клинической психологии Института клинической психологии и социальной работы Пироговского университета Мария Соловьева.

Изменения позволят работодателям своевременно реагировать на изменения психических состояний работников.

В психиатрическое освидетельствование войдет:

примем врача-психиатра;

сбор жалоб и анамнеза;

психопатологическое обследование.

В трудовое законодательство постоянно вносят изменения. Узнайте, как правильно заполнить новую ЕФС-1 в 2026 году, — приходите на бесплатный вебинар «Новая форма ЕФС-1: основные изменение и порядок заполнения ЭТК». Он состоится 13 января в 15:00 мск!

Запись и персональный сертификат о посещении вебинара будут доступны всем подписчикам Клерк.Премиум.

На вебинаре разберем:

Изменения формы СТД-СФР. Документы, подтверждающие стаж работника. Обновление подр. 1.1 формы ЕФС-1: изменение кодов для заполнения формы.

сервис для определения кода ОКЗ.

обновленный порядок заполнения подр.1.1 ЕФС-1.

Спикер — Елена Пономарева, эксперт по трудовым отношениям, консультант по управлению, преподаватель и руководитель образовательного центра.

Ждем вас на вебинаре 13 января в 15:00 мск!