📃 Справку для заполнения 3-НДФЛ можно взять у работодателя. Иногда это единственный способ

Чтобы получить налоговый вычет за 2025 год, многие заполняют декларацию по форме 3-НДФЛ. Но тогда нужна справка о доходах и налоге, бывшая 2-НДФЛ.

Для оформления декларации 3-НДФЛ с целью получения налоговых вычетов за 2025 год нужна справка о доходах и налоге физлица (КНД 1175018). То есть бывшая 2-НДФЛ. Получить ее можно в ЛК налогоплательщика или у работодателя.

Налоговые агенты до 25 февраля 2026 должны представить в налоговую сведения о доходах по своим работникам. По мере поступления и обработки эти данные появятся в личных кабинетах налогоплательщиков на сайте ФНС.

Если эти сведения работодатель еще не прислал, для получения справки о доходах необходимо подать заявление работодателю (налоговому агенту) в произвольной форме, пояснили в УФНС.

Написать заявление можно в любое время в течение года. Работодатель должен выдать справку о зарплате в течение 3 рабочих дней со дня подачи заявления сотрудником, в том числе бывшим.

После получения справки о зарплате за 2025 год в ЛК налогоплательщика можно заполнить декларацию 3-НДФЛ и приложить соответствующие документы для получения налоговых вычетов.

Подать 3-НДФЛ для получения налоговых вычетов можно в любое время в течение года. В 2026 году можно подать декларации за три последних года – за 2023, 2024 и 2025.

Справки о доходах за 2023 и 2024 годы для оформления вычетов можно найти в ЛК в разделе «Доходы» - подраздел «Сведения о доходах» - вкладка «Справки о доходах».