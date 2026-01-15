КПК ОБЩ 8103
Налоговые проверки

🔊 Тренды налогового контроля и риски 2026. Четвертый выпуск подкаста «Налоговое утро»!

Обсуждаем, каким будет налоговый контроль 2026 году и на какой бизнес ФНС обратит особое внимание.

«Клерк» продолжает серию подкастов «Налоговое утро». В новом выпуске вы узнаете, чего ждать от налоговиков в 2026 году, зачем им оценивать компании по списку критериев и выдавать результаты вашим контрагентам, а также что заинтересует проверяющих в операциях физлиц.

  • Елена Балаклицкая

    Главный редактор «Клерка». По образованию - бухгалтер, стаж работы более 20 лет.

НДС–2026: ставка 22%, кто еще попал на НДС и как бизнесу не перегореть

Ниже — что именно меняется и что делать, чтобы не встретить 2026 год с кассовым разрывом, сорванными договорами и налоговым хаосом.

НДС–2026: ставка 22%, кто еще попал на НДС и как бизнесу не перегореть

  • Людмила Тимофеева

    Если налоговики начнут оценивать компании по списку критериев и делиться результатами с контрагентами, то скоро бизнесу придется не только налоги платить, но и на конкурсе красоты участвовать.

