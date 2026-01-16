❌ Минфин может запретить сделки с наличными больше 5 млн рублей

Чтобы в оборот не попадали доходы, полученные преступным путем, Минфин собирается запретить наличные расчеты в крупных сделках.

Если наличные расчеты между физическими и юридическими лицами превышают 5 млн рублей, стороны не смогут провести госрегистрацию сделок. Такие правила предложил Минфин, чтобы обелить отдельные стороны экономики.

Законопроект с поправками в ГК отправили в Центробанк, Росреестр и Росфинмониторинг. Об этом пишет «Интерфакс».

Действующий закон не предусматривает ограничений по расчетам наличными между физлицами и компаниями, поэтому в оборот могут попасть деньги, полученные преступным путем.

Согласно изменениям, госрегистрация сделок будет невозможна, если:

наличные расчеты по ней превышают 5 млн рублей за сделку;

или совокупный размер всех сделок за месяц больше или равен 50 млн.

Государственной регистрации подлежат сделки с недвижимостью, по продаже предприятий, договоры аренды зданий, сооружений и участков на срок не менее года.