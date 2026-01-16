За уклонение от медицинского освидетельствования иностранцев смогут выдворять из РФ

Иностранцев, которые не прошли медицинское тестирование, оштрафуют на 25-50 тысяч рублей, а также могут выдворить из страны. Также административная ответственность предусмотрена для медицинских организаций, которые нарушают порядок проведения освидетельствования.

16 января 2026 года депутаты внесли в Госдуму законопроект, по которому для иностранцев ужесточат ответственность за уклонение от прохождения медосвидетельствования.

Мигрантов смогут оштрафовать на 25-50 тыс. с административным выдворением за пределы РФ либо без такового. Если административный штраф не будет оплачен, его увеличат в два раза, а после вышлют из страны.

Кроме того, административная ответственность будет для медицинских организаций, если они нарушат порядок проведения медицинского освидетельствования иностранных граждан или лиц без гражданства. Также такие организации должны проводить тестирование на наличие или отсутствие факта употребления иностранцами наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача.

По данным Росздравнадзора, в 2025 году в 96% случаев у медицинских организаций выявили нарушения обязательных требований в сфере охраны здоровья. В 57% случаев установили нарушение порядка проведения медицинского освидетельствования.

Чаще всего это отсутствие:

необходимого оборудования;

врачей-специалистов;

результатов флюорографического исследования, неполное проведение химико-токсикологических исследований.

Если законопроект примут, он вступит в силу после официальной публикации.

