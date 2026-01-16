Минтруд: как оформить инвалидность, если прописан в другом регионе

Медико-социальную экспертизу проводят там, фактически живет человек.

Минтруд объяснил, как оформить инвалидность, если прописаны в другом субъекте РФ.

Это можно сделать, даже если переехали, а прописка осталась в другом регионе.

Медико-социальную экспертизу (МСЭ) проводят там, где человек фактически живет – очно или заочно.

Получить направление на МСЭ можно в медорганизации, к которой прикреплены по месту жительства или пребывания.

Из больницы в бюро МСЭ данные отправят автоматически, документы не придется везти самостоятельно.

Получить результаты комиссии и индивидуальную программу реабилитации можно:

на Госуслугах;

в бюро МСЭ;

заказным письмом.

Технические средства реабилитации также дадут в регионе проживания, добавил Минтруд.

Для этого понадобится электронный сертификат или нужно обратиться в отделение СФР или МФЦ за направлением.