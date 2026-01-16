Минтруд: как оформить инвалидность, если прописан в другом регионе
Минтруд объяснил, как оформить инвалидность, если прописаны в другом субъекте РФ.
Это можно сделать, даже если переехали, а прописка осталась в другом регионе.
Медико-социальную экспертизу (МСЭ) проводят там, где человек фактически живет – очно или заочно.
Получить направление на МСЭ можно в медорганизации, к которой прикреплены по месту жительства или пребывания.
Из больницы в бюро МСЭ данные отправят автоматически, документы не придется везти самостоятельно.
Получить результаты комиссии и индивидуальную программу реабилитации можно:
на Госуслугах;
в бюро МСЭ;
заказным письмом.
Технические средства реабилитации также дадут в регионе проживания, добавил Минтруд.
Для этого понадобится электронный сертификат или нужно обратиться в отделение СФР или МФЦ за направлением.
