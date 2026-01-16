Появился новый электронный сервис для поступления на государственную и муниципальную службу

С 1 января 2026 года все документы при поступлении на госслужбу будут принимать только в электронном виде. Для упрощения этого процесса создали сервис «Анкета ГС (МС)».

На сайте «Госслужба» появился новый сервис «Анкета ГС (МС)», который позволяет заполнить личные данные при поступлении на государственную или муниципальную службу.

Инструмент упрощает подготовку пакета документов для будущих служащих. Анкета будет заполнена только в электронном виде, что позволит избежать ошибок и сэкономить время.

«Специальное программное обеспечение "Анкета ГС (МС)" размещено на портале Госслужбы. Для работы с программным обеспечением необходимо перейти по ссылке и установить приложение на персональный компьютер», — сказано на сайте Минтруда.

С 1 января 2026 года при поступлении на государственную и муниципальную службу все заявления будут заполняться только в электронном виде с помощью этого программного обеспечения, личного кабинета ФГИС или иных информационных систем для кадров.