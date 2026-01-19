❔ Будет ли освобождение от НДС для общепита, если в регионе нет данных о средних зарплатах

Если нет данных о размере среднемесячной начисленной зарплаты по субъекту, применять освобождение от НДС можно без соблюдения условия о зарплатах.

Налоговую службу спросили – имеет ли право ИП из ДНР в сфере общепита использовать льготу по применению НДС, опираясь на письмо Минфина от 01.02.24 № СД-4-3/1079@. Для региона нет показателя средней региональной зарплаты по отрасли.

«Если в единой межведомственной информационно-статистической системе на сайте Росстата нет информации о размере среднемесячной начисленной заработной платы в вашем регионе за 2025 год, то письмо ФНС от 01.02.2024 № СД-4-3/1079@ распространяет свое действие и на 2026 год», — ответили налоговики.

То есть применять освобождение от НДС по услугам общественного питания можно без соблюдения условия о среднемесячном размере выплат, установленного абз. 8 подп. 38 п. 3 ст. 149 НК, до размещения на сайте Росстата официальной статданных по этому показателю.