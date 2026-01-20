Доля онлайн-покупок онлайн в 2025 году снизилась

60% покупок в 2025 году сделали в офлайн-магазинах.

В 2025 году россияне большинство покупок (60%) совершили в офлайн-магазинах, а на долю онлайна пришлось 40% покупок.

В 2024 году в онлайне совершили 41% покупок, говорится в данных банка «Русский стандарт».

Средний чек всех покупок в онлайне, по данным эквайринговой сети банка, составил 2 116 рублей, а в обычных магазинах – 1 485 рублей.

В число самых популярных категорий трат по числу покупок в офлайне в 2025 году вошли:

супермаркеты со средним чеком 757 рублей;

кафе быстрого питания (средний чек – 429 рублей);

рестораны (средний чек – 2 156 рублей).

В онлайне среди лидеров по количеству покупок оказались:

маркетплейсы (средний чек – 3 008 рублей);

сервисы доставки продуктов и товаров (средний чек – 522 рубля);

магазины детских товаров (средний чек – 1 843 рубля).

Аналитики банка изучили данные эквайринговой сети «Русского стандарта» по количеству и средним чекам всех покупок (в том числе через СБП) в 2025 и 2024 годах.