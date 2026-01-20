У ИП с января 2026 появился риск доначисления налогов
ИП грозит доначисление НДФЛ и ухудшение цифровой репутации, если они будут использовать один счет для личных покупок и бизнес-операций.
Об этом заявила завкафедрой экономики РТУ МИРЭА доктор экономических наук Ирина Шацкая.
С января 2026 года ФНС получила право составлять детальное заключение о финансовом состоянии компании или ИП.
«Для ИП станет критически важно разделять личные и деловые финансы. Если вы используете один счет и для расчетов с поставщиками, и для покупок в супермаркете, это создает серьезный риск. Автоматические системы ФНС легко выявят такие смешанные операции. Постоянная практика может быть расценена как способ замаскировать часть доходов, что потребует пояснений или проверки, приведет к доначислениям НДФЛ и испортит цифровую репутацию в глазах банков и партнеров», — пояснила Шацкая.
Заключение о финансовом состоянии будет формироваться на основе комплексного анализа не только поданных отчетов, но и внешних данных: банковских операций, статистики Росстата, сведений о недвижимости и данных о контрагентах.
То есть у компаний и ИП появится «цифровая репутация», доступная банкам и партнерам по запросу, что напрямую повлияет на возможность получать кредиты и выигрывать контракты, рассказала эксперт.
Сигналом для внимания налоговой станет рентабельность бизнеса, уверена Шацкая.
«Если показатели прибыльности несколько лет подряд заметно отличаются от средней по отрасли, особенно в меньшую сторону, система это зафиксирует. Такой сценарий может трактоваться как признак неполного отражения выручки. Поэтому теперь важно регулярно самостоятельно сверять свою рентабельность с открытыми данными Росстата и быть готовым дать пояснения о причинах возможных отклонений», — предупредила она.
При этом новые правила позволяют бизнесу быстро оспорить выводы ФНС. Если в цифровом профиле есть неточности, можно подать в налоговую пояснения и документы. Обращение рассмотрят и примут решение в течение пяти рабочих дней.
