😮 У экс-замначальника московской налоговой изъяли 119 млн рублей

Елену Ишханову осудили на восемь лет колонии за получение взятки. В начале 2026 года у нее, ее родственников и доверенных лиц взыскали 119 млн рублей.

20 января 2026 года Гагаринский районный суд Москвы изъял у бывшего заместителя начальника ИФНС № 15 Елены Ишхановой активы на 119 млн рублей.

«Гагаринский районный суд города Москвы рассмотрел гражданское дело об изъятии имущества у бывшего заместителя начальника ИФНС № 15 по городу Москве Ишхановой Елены, ее родственников и доверенных лиц. Решением суда с ответчиков взыскано 119 млн рублей», — сказано в телеграм-канале судов общей юрисдикции города Москвы.

В сентябре 2024 года ей дали восемь лет и шесть месяцев колонии за получение взятки. Реальное отбывание наказание отсрочили, пока ребенку Ишхановой не исполнится 14 лет. На момент ареста у нее было четверо детей.

Елена Ишханова с сентября 2016 по октябрь 2018 года была начальником отдела регистрации и учета налогоплательщиков ИФНС № 28. Тогда она незаконно получила от предпринимателя 1,8 млн рублей. За эту сумму Ишханова не предоставляла налоговикам сведения об отсутствии компании по адресу регистрации.