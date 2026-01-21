Работников после военной службы не смогут сразу сокращать

Законопроект о гарантиях для мобилизованных сотрудников приняли в первом чтении.

20 января 2026 года Госдума в первом чтении приняла законопроект о предоставлении преимущественного права на сохранение рабочего места при сокращении штата работникам, принимавшим участие в выполнении задач по мобилизации, при военном положении или в военное время.

Изменения внесут в ст. 179 ТК, распространив действующие социальные гарантии при сокращении численности или штата работников на тех, кто после приостановления трудового договора вернулся к прежнему работодателю после военной службы или добровольного участия в боевых действиях.

Сейчас такие работники по закону не подпадают под перечень льготных категорий, имеющих право на сохранение рабочего места.

Принятие законопроекта обеспечит дополнительные социальные гарантии для этой категории россиян и создаст условия для их успешной социально-трудовой реабилитации, говорится в пояснительной записке.