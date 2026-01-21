8099 ОК БСН моб
🔴 Вебинар: Финансовое планирование для бухгалтера: таблицы и инструменты →
Трудовые отношения

Работников после военной службы не смогут сразу сокращать

Законопроект о гарантиях для мобилизованных сотрудников приняли в первом чтении.

20 января 2026 года Госдума в первом чтении приняла законопроект о предоставлении преимущественного права на сохранение рабочего места при сокращении штата работникам, принимавшим участие в выполнении задач по мобилизации, при военном положении или в военное время.

Изменения внесут в ст. 179 ТК, распространив действующие социальные гарантии при сокращении численности или штата работников на тех, кто после приостановления трудового договора вернулся к прежнему работодателю после военной службы или добровольного участия в боевых действиях.

Сейчас такие работники по закону не подпадают под перечень льготных категорий, имеющих право на сохранение рабочего места.

Принятие законопроекта обеспечит дополнительные социальные гарантии для этой категории россиян и создаст условия для их успешной социально-трудовой реабилитации, говорится в пояснительной записке.

Автор

Коммерческая тайна
НДС

НДС 22% с 2026 года: менять придется не только кассу

С 1 января 2026 года ставка НДС в России повышается до 22%. Формально это выглядит как простая замена цифры в чеке. На практике - это изменение, которое затрагивает кассы, учет, отчетность и внутренние системы бизнеса.

НДС 22% с 2026 года: менять придется не только кассу

Начать дискуссию

ГлавнаяПремиум