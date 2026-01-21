В MAX появилась функция записи к врачу

Официальный чат-бот в приложении MAX позволит записаться на консультацию к врачу, переносить дату и отменить прием.

Пользователи мессенджера MAX теперь смогут записаться на прием к врачу через приложение.

Чат-бот поможет записаться на консультацию к врачу, перенести дату приема или отменить визит.

«Найти сервис можно в поиске мессенджера, официальные чат-боты имеют галочку верификации», — сказано в пресс-релизе компании VK.

При первой записи через MAX нужно дать согласие на обработку персональных данных, а также ввести дату рождения, номер СНИЛС и пройти авторизацию на Госуслугах. Затем все действия будут в упрощенном порядке.

«Более 7 млн пользователей получили уведомление в национальном мессенджере о своих медицинских документах, включая справки и назначения лекарственных средств», — рассказал заместитель Министра здравоохранения Вадим Ваньков.

В мессенджере MAX также можно уточнить информацию по нужному отделению МФЦ. Верифицированные сервисы доступа к медицинским услугам работают в 60 регионах, а весной 2026 года будут доступны пользователям из всех регионов России.