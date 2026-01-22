Для гостиниц снизят штрафы за нарушение миграционного учета

Кабмин считает, что штрафы для отельеров слишком высоки, что препятствует развитию туристической инфраструктуры, поэтому размер наказания пересмотрят в сторону уменьшения.

21 января 2026 года депутаты Госдумы в первом чтении приняли правительственный законопроект о пересмотре системы штрафов для отелей и гостиниц.

«Установленные в настоящее время размеры штрафов, налагаемых на добросовестных участников рынка гостиничных услуг, создают для указанных лиц повышенную административную нагрузку, которая зачастую приводит к взысканию, несоразмерному величине бизнеса или размеру принадлежащего им имущества, получаемого дохода, и препятствуют развитию туристской инфраструктуры», — сказано в пояснительной записке.

Поэтому наказание за нарушение правил миграционного учета и регистрации гостей собираются снизить:

за нарушение срока уведомления Службы МВД по регистрации иностранцев (бывш. ФМС) о прибытии иностранца не более чем на один день штраф будет от 80 до 100 тыс. рублей. При повторном нарушении — от 160 до 200 тыс., а если срок нарушат на два и более рабочих дня, то штраф составит 400-500 тыс.

если на один день просрочить предоставление информации о регистрации, то первый штраф составит 20-30 тыс. рублей, второй — 40-60 тыс.

Пока что за миграционные нарушения наказывают от 400 до 500 тыс. рублей, а за нарушения в регистрационном учете — от 250 до 750 тыс. Для Москвы и Санкт-Петербурга повышенные тарифы — от 300 до 800 тыс. рублей.