У маркетплейсов будет «иммунитет» от переквалификации в трудовые отношения: при каких условиях

В России создадут реестр маркетплейсов, продавцов. Товары будут идентифицировать и проверять через госреестры.

Минэкономразвития назначили ответственным за ведение реестра посреднических цифровых платформ. Соответствующее постановление подписано 22 января 2026 года, сообщается на сайте кабмина.

Площадки, включенные в реестр, должны соблюдать новые требования закона о платформенной экономике. Он вступит в силу в октябре 2026 года.

«Например, платформы из реестра будут обязаны идентифицировать продавца перед допуском на платформу через ЕСИА или другие госреестры. А карточки товаров – на наличие сертификатов соответствия и деклараций о соответствии, регистрации продавца в госсистеме маркировки (ГИС МТ)», – пояснил вице-премьер – глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко.

Эти меры направлены на борьбу с контрафактом на посреднических цифровых платформах, добавил он.

Кроме того, создается единое правовое поле для дальнейшего развития таких маркетплейсов. Например, если платформа соблюдает требования к отношениям с партнерами – самозанятыми (отсутствие графика работы, право исполнителя самому решать, когда и где принимать заказы и пр.), то для площадок из реестра возникает «иммунитет» от переквалификации в трудовые отношения.

В реестре хотят учесть крупнейшие площадки. Критерии включения в реестр описаны в самом законе: платформа предоставляет техническую возможность разместить оферту, заключить сделку и провести оплату.

Также кабмин утвердит дополнительные критерии по количеству пользователей, партнеров и объему сделок.