Роструд: можно ли работать полный день в отпуске по уходу за ребенком

Можно ли находясь в отпуске по уходу за ребенком до трех лет у одного работодателя работать удаленно у другого как внешний совместитель на условиях полного рабочего дня, спросили на сайте Онлайнинспекции.рф.

«Возможно, но при условии, что в течение одного месяца (другого учетного периода) продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не будет превышать половины месячной нормы рабочего времени (нормы рабочего времени за другой учетный период), установленной для работника», — ответил Роструд.

Если женщина в декрете выйдет на работу, в том числе удаленно или на неполное время, право на получение пособия сохранится (ч. 3 ст. 256 ТК).

А продолжительность рабочего времени при работе по совместительству установлена ч. 1 ст. 284 ТК и не должна превышать четырех часов в день.

Но когда сотрудник свободен на основной работе, можно работать по совместительству полный рабочий день.

Тогда продолжительность рабочего времени не должна превышать половину нормы для конкретной работы.

